Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 657

“No me puedo quedar de brazos cruzados”: Begoña, dispuesta a todo para que Gabriel readmita a Andrés y a Marta

El De la Reina le pide a la enfermera que no se arriesgue, pero Begoña cree que debe hacer algo.

“No me puedo quedar de brazos cruzados”: Begoña, dispuesta a todo para que Gabriel readmita a Andrés y a Marta

Publicidad

Julia Zapata López
Publicado:

La enfermera está en shock desde que se ha enterado de que Gabriel, tras echar a Tasio de la empresa, ahora ha despedido también a Andrés y a Marta.

Begoña va a casa De la Reina a hablar con Andrés y le abraza. ¡No puede creerse hasta dónde está dispuesto a llegar su marido con esta venganza sin sentido!

La madre de Julia y Juanito le dice al hijo de Damián que hable con Hugo Brossard o que tienen que buscar la manera de que su marido les readmita.

Sin embargo, Andrés, desolado, le responde que lo han perdido todo: “Ya no hay nada por lo que merezca la pena luchar”.

Begoña insiste. No pueden rendirse, esa fábrica lo que todo para ellos y deben luchar por el futuro familiar. Por eso, le dice que no va a quedarse con los brazos cruzados.

“Tengo que hacer algo”, le dice Andrés, el cuál le pide que no merece la pena que se arriesgue por algo que ya no tiene solución. ¿Qué estará tramando Begoña?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

“No me puedo quedar de brazos cruzados”: Begoña, dispuesta a todo para que Gabriel readmita a Andrés y a Marta

“No me puedo quedar de brazos cruzados”: Begoña, dispuesta a todo para que Gabriel readmita a Andrés y a Marta

Gabriel recurre a Josema, amigo de Pablo Salazar, para hacerle una importante propuesta: reformar la fábrica

Gabriel recurre a Josema, amigo de Pablo Salazar, para hacerle una importante propuesta: reformar la fábrica

Fina se plantea dimitir tras el despido de Marta, pero finalmente decide seguir en su puesto de trabajo: “Os defenderé desde dentro”

Fina se plantea dimitir tras el despido de Marta, pero finalmente decide seguir en su puesto de trabajo: “Os defenderé desde dentro”

Damián se muestra pesimista, pero no piensa rendirse: “Perfumerías De la Reina es nuestro negocio y lo vamos a recuperar”
Capítulo 657

Damián se muestra pesimista, pero no piensa rendirse: “Perfumerías De la Reina es nuestro negocio y lo vamos a recuperar”

¿Cuánto saben sobre la Galicia del s.XX?
¡Juega con ellos!

¿Cuánto saben sobre la Galicia del s.XX? Ponemos a prueba a los protagonistas de Las hijas de la criada

David Janer es Josema García Fuentes, arquitecto y amigo de Pablo Salazar en Sueños de libertad
¡Conócelo!

David Janer es Josema García Fuentes, arquitecto y amigo de Pablo Salazar en Sueños de libertad

El arquitecto llega a Toledo para desempeñar un nuevo proyecto que podría revolucionar por completo el futuro de Perfumerías Brossard De la Reina.

Serhat descubre que Zeynep está mucho más pendiente de él de lo que admite
El secreto | Capítulo 4

Serhat descubre que Zeynep está mucho más pendiente de él de lo que admite

Cuando todo está a punto de descontrolarse, Zeynep aparece para detenerlo... y una pregunta deja al descubierto la complicidad entre los dos.

Esta noche, Sadakat se enfrenta a Alya y Cihan antes de entregarse: “Pobre de aquel que me desafíe”

Esta noche, Sadakat se enfrenta a Alya y Cihan antes de entregarse: “Pobre de aquel que me desafíe”

amara Falcó confiesa sus traumas con las películas de miedo

Berrak despierta del coma con Kader abrazándola: la verdad ya no podrá esconderse

La mentira de Azra empuja a Zeynep a abandonar a Serhat: “Me voy hoy mismo”

La mentira de Azra empuja a Zeynep a abandonar a Serhat: “Me voy hoy mismo”

Publicidad