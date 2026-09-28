“No me puedo quedar de brazos cruzados”: Begoña, dispuesta a todo para que Gabriel readmita a Andrés y a Marta

La enfermera está en shock desde que se ha enterado de que Gabriel, tras echar a Tasio de la empresa, ahora ha despedido también a Andrés y a Marta.

Begoña va a casa De la Reina a hablar con Andrés y le abraza. ¡No puede creerse hasta dónde está dispuesto a llegar su marido con esta venganza sin sentido!

La madre de Julia y Juanito le dice al hijo de Damián que hable con Hugo Brossard o que tienen que buscar la manera de que su marido les readmita.

Sin embargo, Andrés, desolado, le responde que lo han perdido todo: “Ya no hay nada por lo que merezca la pena luchar”.

Begoña insiste. No pueden rendirse, esa fábrica lo que todo para ellos y deben luchar por el futuro familiar. Por eso, le dice que no va a quedarse con los brazos cruzados.

“Tengo que hacer algo”, le dice Andrés, el cuál le pide que no merece la pena que se arriesgue por algo que ya no tiene solución. ¿Qué estará tramando Begoña?