Capítulo 658 de Sueños de libertad; 29 de septiembre: Gabriel, furioso al ser testigo del cariño de los trabajadores hacia Marta y Andrés

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Tras su despido, Marta está destrozada por la ruptura y decepcionada porque Fina decidió seguir en la empresa. Digna intenta hacerle ver que Fina también debe pensar en su futuro y que su percepción está condicionada por el dolor.

Por otro lado, Miguel y Claudia se han reconciliado. Hablan de lo ocurrido durante su fallida cita y acuerdan continuar juntos sin presiones y a su propio ritmo.

Marta y Andrés han recibido una emotiva despedida por parte de los trabajadores de la fábrica. Sus compañeros de la fábrica les preparan un pasillo entre aplausos y lágrimas.

Además, Valentina y Claudia han sido las que le han organizado la sorpresa. Mientras tanto, Gabriel ha observado la escena desde lejos, molesto por el cariño que siguen despertando los hermanos De la Reina.

Después, Marta ha decicido luchar contra Gabriel. Recibir el apoyo y cariño de los trabajadores ha hecho que la empresaria recupere las fuerzas y las ganas de acabar de una vez y por todas son su primo.

No piensa resignarse y quiere luchar por el legado de su familia. Damián se ha mostrado muy orgulloso de ella.

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