Beatriz confiesa a Begoña que está embarazada… ¡pero ella piensa que el bebé es de Javier!

Begoña lleva días notando rara a Antonia, los síntomas que tenía no eran de una enfermedad cualquiera leve… Ella, como enfermera, sabía que esos mareos, vómitos y vahídos… ¡Son porque Antonia estaba embarazada!

Así que se lo ha preguntado directamente, y ella se lo ha confirmado. Entre lágrimas, le ha dicho que sí está en cinta.,

Begoña, totalmente ajena a toda la verdad, ha tratado de apoyarla y arroparla, no le va a dejar sola. Lo que ni se imagina ella es que el hijo que espera es de Gabriel. ¿Qué pasaría si se enterara?

Ella piensa que el bebé es de Javier... ¡No sabe cuán equivocada está! ¿Descubrirá que el bebé es el de Gabriel?