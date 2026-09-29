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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo sorprende a Claudia con una inesperada propuesta laboral

El patriarca de los Salazar propone a la joven ser directora comercial.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo sorprende a Claudia con una inesperada propuesta laboral

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo sorprende a Claudia con una inesperada propuesta laboral

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Julia Zapata López
Publicado:

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Begoña luchará para que Beatriz se quede en casa, pero Gabriel se mostrará tajante: tendrán que encontrar a otra niñera para sustituirla.

Julia descubrirá que Gabriel ha echado a Andrés y a Marta y se enfrentará a él por el despido de sus tíos.

Por otro lado, Mabel creerá que Salva está conociendo a otra mujer al encontrar un pendiente y él decidirá seguirle la corriente.

Mientras, Miguel propondrá a Claudia invitar a Manuela a comer, mientras Josema tendrá un malentenido con Mabel. La joven se molestará con sus consejos sobre decoración.

Por otro lado, Pablo propondrá a Claudia convertirse en directora comercial tras el despido de Marta. Ella se lo pensará, pero temerá estar traicionando a su amiga. ¿Qué decisión tomará?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

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