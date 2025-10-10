Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 31

Arranca el plan de venganza de Saúl contra Octavio: “Vas a empezar a pagar”

El exconvicto hará todo lo posible por acabar con el hombre que le arruinó la vida hace 25 años.

Julián López
Desde que Saúl escapó de la vigilancia de César y Laura, la Guardia Civil anda en busca y captura del exconvicto sin suerte, agravada también por el vídeo que el mexicano subió a redes sociales, pidiéndole que se entregue y testifique.

Laura y César descuidan unos segundos a Saúl… ¡y desaparece sin dejar rastro!

Saúl se esconde en una vieja nave abandonada que le trae muchos recuerdos dolorosos, como aquella vez que un joven Octavio Oramas lo colgó de los pies y le amenazó con matarle, o acceder a una petición muy concreta.

¡Le pidió hacerse cargo de la muerte del director del orfanato! Resulta que Saúl estaba enganchado a las drogas, y “vendió” a su hermana por un poco de producto, lo que provocó la ira de Octavio, dispuesto a acabar con el director y cargarle el muerto al hermano de Mónica.

De vuelta al presente, Saúl trama su plan de venganza contra Octavio, en la soledad de la nave abandonada: “Aquí empezó todo, y aquí comenzarás a pagar”. ¿Qué estará tramando Saúl? ¿Irá directo a por Octavio, o atacará a sus seres más queridos primero?

