Arranca el plan de venganza de Saúl contra Octavio: “Vas a empezar a pagar”

Desde que Saúl escapó de la vigilancia de César y Laura, la Guardia Civil anda en busca y captura del exconvicto sin suerte, agravada también por el vídeo que el mexicano subió a redes sociales, pidiéndole que se entregue y testifique.

Saúl se esconde en una vieja nave abandonada que le trae muchos recuerdos dolorosos, como aquella vez que un joven Octavio Oramas lo colgó de los pies y le amenazó con matarle, o acceder a una petición muy concreta.

¡Le pidió hacerse cargo de la muerte del director del orfanato! Resulta que Saúl estaba enganchado a las drogas, y “vendió” a su hermana por un poco de producto, lo que provocó la ira de Octavio, dispuesto a acabar con el director y cargarle el muerto al hermano de Mónica.

De vuelta al presente, Saúl trama su plan de venganza contra Octavio, en la soledad de la nave abandonada: “Aquí empezó todo, y aquí comenzarás a pagar”. ¿Qué estará tramando Saúl? ¿Irá directo a por Octavio, o atacará a sus seres más queridos primero?