Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel intenta reconquistar a Begoña, pero ella se mantiene distante

El abogado sabe que no supo reaccionar cuando la enfermera le confesó que estaba embarazada y le pide perdón por su mala actitud.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel intenta reconquistar a Begoña, pero ella se mantiene distante

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Cristina seguirá disfrutando de la compañía de José, su padre biológico tras haberle encontrado. La joven le cuenta al hombre que sus padres adoptivos ya saben que él es su padre biológico.

Mientas, él mantendrá una conversación con Irene para explicarle su versión de todo lo que pasó. ¿Cómo reaccionará la hermana de don Pedro?

Por otro lado, para sorpresa de todos, la estrategia de Emma Govantes será todo un éxito y la tienda de Perfumerías De la Reina se llenará de clientas que quieren comprar ‘Pasión oculta’.

Por otro lado, Gabriel hará hasta lo imposible por acelerar su plan para destruir Perfumerías De la Reina.

Digna intentará que los comentarios y críticas de don Agustín por no vestir de luto no le afecten.

Además, Andrés recibirá una carta de Enriqueta, la hija Remedios, la operaria encarcelada por el robo del perfume de Cobeaga y empezará a sospechar, de nuevo, de Gabriel.

Y el abogado intentará reconquistar a Begoña y pedirle perdón por quedarse en shock al enterarse que está embarazada, pero se encontrará con una mujer decepcionada y dolida. ¿Conseguirá que le perdone?, ¿le dirá quiere formar una familia junto a ella?

No te pierdas el próximo capítulo de Sueños de libertad y adelántate en atresplayer.

