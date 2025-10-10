La brutal amenaza de Patricia cuando a Julia se le escapa que está enamorada de David: “Te puedo destrozar la vida”

El plan de Patricia ha hecho agua por todos lados y, tras pillar a Julia y David besándose una vez, los volvió a sorprender una vez más, aunque esta vez, para su sorpresa.

Julia quería desahogarse y contarle todo a Patricia, y una confesión lo tira todo por la borda: “David no tiene la culpa de que yo me haya enamorado”. Patricia no se lo puede creer, y le echa en cara que quiere todo lo que ella tiene.

“Ten mucho cuidado con lo que haces”, le amenaza Patricia, pidiéndole que deje de hacerse la inocente, y recordándole que en cualquier momento le puede destrozar la vida.

Patricia no se queda ahí, y le deja claro que como vuelva a hablar, mirar, o enviarle mensajes a David, acaba con ella. “Soy la única opción que tiene ese niño”, le recuerda a Julia, dejándola al borde del llanto. ¿Será capaz de alejarse del hombre que ama?