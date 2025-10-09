Andrés recibe una carta de Enriqueta confirmando... ¡que Gabriel chantajeó a Remedios!

Andrés ha recibido una carta de Enriqueta, la hija Remedios, la operaria encarcelada por el robo del perfume de Cobeaga.

La joven le cuenta a Andrés que su madre está desesperada, sigue en prisión y es inocente, fue amenazada para que asumiese el delito... ¡Y Andrés no se lo puede creer!

Él siempre supo que Remedios era inocente, y pensaba que alguien le estaba chantajeando... ¡Siempre lo pensó!

Para él, Gabriel está de todo esto, como ya pensó en su día, pero... ¿será capaz de demostrarlo?