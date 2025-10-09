Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 411

Andrés recibe una carta de Enriqueta confirmando... ¡que Gabriel chantajeó a Remedios!

Tal y como se imaginó Andrés en su momento, Gabriel está detrás de la detención de Remedios: fue él quien estuvo detrás del robo de Cobeaga.

Andrés

Andrés ha recibido una carta de Enriqueta, la hija Remedios, la operaria encarcelada por el robo del perfume de Cobeaga.

La joven le cuenta a Andrés que su madre está desesperada, sigue en prisión y es inocente, fue amenazada para que asumiese el delito... ¡Y Andrés no se lo puede creer!

Él siempre supo que Remedios era inocente, y pensaba que alguien le estaba chantajeando... ¡Siempre lo pensó!

Para él, Gabriel está de todo esto, como ya pensó en su día, pero... ¿será capaz de demostrarlo?

Desde que se han reencontrado como padre e hija ambos han decidido intentar conocerse mejor.

