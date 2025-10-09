Antena 3 LogoAntena3
Esta noche, José Sacristán presenta su nueva obra teatral en El Hormiguero

El multidisciplinar artista presentará nueva obra y repasará su larga carrera junto a Pablo Motos.

Esta noche, José Sacristán presenta su nueva obra teatral en El Hormiguero

El elogiado actor José Sacristán viene esta noche a El Hormiguero ha presentar su nueva obra teatral “El hijo de la cómica”. En su última visita, el intérprete y director, declaró su amor por las tarimas, alegando que para las películas había que invertir un tiempo del que no disponía.

José Sacristán es uno de los actores con mayor reconocimiento del panorama nacional, en el programa de hoy hablará de cómo se prepara para un estreno a sus 88 años, después de más de 60 años de carrera teatral. Su nueva obra es una adaptación, firmada por Sacristán, de la primera parte de 'El tiempo amarillo' de Fernando Fernán-Gómez.

Sobre él:

José Sacristán, original de Chinchón, Madrid, es un actor y director con una larga carrera en el mundo de la interpretación. Debutó en el teatro en 1960 con “Los ojos que vieron la muerte” y fue uno de los actores más taquilleros en los años 70. Entre sus logros está el Premio Goya por su papel en la película “El muerto y ser feliz”, de Javier Rebollo.

