Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 411 de Sueños de libertad; 9 de noviembre: Gabriel se arrepiente y le ruega a Begoña una oportunidad

Le pide perdón por su primera reacción tras contarle que está embarazada y le asegura que jamás le dejaría sola en esto: quiere ser un padre para ese bebé.

bEGOÑA

Publicidad

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Hemos visto como Gabriel se arrepentía de su primera reacción al embarazo de Begoña. EL abogado le ha pedido disculpas a la vez que le suplicaba por una oportunidad. Quiere ejercer de padre de ese bebé, sea como sea. ¡Ella ha aceptado y se han fundido en un beso!

¿Cómo se lo tomará familia cuando se entere? ¿Y Andrés?

Por su parte, José ha tenido importantes charlas tanto con Irene como con Cristina. Él está intentando recuperar el tiempo perdido con ambas. Con Irene, de hecho, se nota una conexión especial... ¿podrán ganar tiempo juntos y retomar lo que terminaron por culpa de Pedro?

En la fábrica, Andrés ha recibido una carta de Enriqueta, la hija de Remedios, donde le confiesa que a su madre la chantajearon y por eso se incriminó. ¿Conseguirá él demostrar que Gabriel está detrás de todo?

No te pierdas lo que ha pasado hoy en Sueños de libertad.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

María

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María se enterará del embarazo de Begoña

bEGOÑA

Capítulo 411 de Sueños de libertad; 9 de noviembre: Gabriel se arrepiente y le ruega a Begoña una oportunidad

Andrés

Andrés recibe una carta de Enriqueta confirmando... ¡que Gabriel chantajeó a Remedios!

Gabriel y Begoña
Capítulo 411

Gabriel quiere tener el bebé junto a Begoña y ella acepta: "Me desviviré porque seamos felices los tres"

Irene José
Capítulo 411

Irene y José tienen un acercamiento años después: "Ni un día he dejado de pensar en vosotras"

cRISTINA jOSE
Capítulo 411

Cristina y José mantienen su primera conversación padre e hija

Desde que se han reencontrado como padre e hija ambos han decidido intentar conocerse mejor.

"¡Traidora!": İfakat pierde el control, agrede a Suna e intenta echarla de la mansión
¡La mansión se tambalea!

"¡Traidora!": İfakat pierde el control, agrede a Suna e intenta echarla de la mansión

İfakat, culpando a Suna de la detención de Orhan, la ha atacado brutalmente. Pero Suna ya no está sola: Kaya ha salido en su defensa.

“No soy un asesino”: César, tentado de sacar su lado más oscuro, esta noche en La Encrucijada

“No soy un asesino”: César, tentado de sacar su lado más oscuro, esta noche en La Encrucijada

Gabriel

"¿Quieres casarte conmigo?" La próxima semana, una respuesta lo cambiará todo en Sueños de libertad

Umay se marcha de casa tras la traición de Parla

La mentira que ha provocado la huida de Umay: Parla le oculta su cita con Cem y la deja destrozada

Publicidad