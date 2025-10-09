Capítulo 411 de Sueños de libertad; 9 de noviembre: Gabriel se arrepiente y le ruega a Begoña una oportunidad

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Hemos visto como Gabriel se arrepentía de su primera reacción al embarazo de Begoña. EL abogado le ha pedido disculpas a la vez que le suplicaba por una oportunidad. Quiere ejercer de padre de ese bebé, sea como sea. ¡Ella ha aceptado y se han fundido en un beso!

¿Cómo se lo tomará familia cuando se entere? ¿Y Andrés?

Por su parte, José ha tenido importantes charlas tanto con Irene como con Cristina. Él está intentando recuperar el tiempo perdido con ambas. Con Irene, de hecho, se nota una conexión especial... ¿podrán ganar tiempo juntos y retomar lo que terminaron por culpa de Pedro?

En la fábrica, Andrés ha recibido una carta de Enriqueta, la hija de Remedios, donde le confiesa que a su madre la chantajearon y por eso se incriminó. ¿Conseguirá él demostrar que Gabriel está detrás de todo?

