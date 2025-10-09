Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 31

Sara se abre con Kevin y le cuenta la trágica historia de su familia: su hermano murió atropellado cuando era un niño

Era un día muy señalado para la familia de Sara, y Kevin no se ha separado de ella para acompañarla en estos duros momentos.

Sara se abre con Kevin y le cuenta la trágica historia de su familia: su hermano murió atropellado cuando era un niño

Julián López
Hay episodios que nunca se olvidan, y para la familia de Sara, éste es uno de ellos. En un día tan señalado para Emilio, Carmen y Sara, la familia ha ido al cementerio para visitar a alguien muy especial.

Kevin no quiere separarse de Sara en ningún momento, por lo que acompaña a la joven y a sus padres. El joven está con ella en las buenas y en las malas, y Sara no quiere pasar por esto sola.

En el cementerio, la familia visita la tumba de un hijo perdido, de un hermano que nunca conoció a su hermana pequeña. Sara le cuenta a Kevin la trágica historia que vivió su familia en el pasado: Emilio estaba cuidando de su hijo cuando Carmen iba al ginecólogo, en aquel momento embarazada de Sara. Se despistó un momento, y el pequeño fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga.

Lo peor de todo es que esa persona sigue por ahí suelta, pues nadie consiguió dar con él. “Ni siquiera la presión de Octavio hizo algo”, dice Sara, desvelando que el empresario ofreció una recompensa para quien diera datos del conductor, pero nadie supo nunca nada. “La Guardia Civil acabó concluyendo que era un turista de paso”, sentencia Sara, sabiendo que nunca darán con el asesino de su hermano.

La triste estampa familiar, frente a la tumba del pequeño, se ve interrumpida cuando un hombre les está grabando desde la distancia, y sale huyendo cuando Emilio va a confrontarle. ¿Quién era? ¿Y por qué les estaba grabando?

