César, dispuesto a tomarse la justicia por su mano: ¡apunta a Octavio con una escopeta!

La locura se apodera de César cuando la comandante Serrano le cuenta que, oficialmente, su padre fue asesinado. Más de veinte años han tenido que pasar para demostrar que Roberto Hurtado no se suicidó, y ahora quiere hacer pagar al culpable: Octavio Oramas.

César se presenta en la mansión Oramas, dispuesto a enfrentarse al empresario, que le recibe... ¡con una escopeta! Pero Octavio no tiene pensado hacerle nada, solo quiere hablar con el mexicano, y deja el arma sobre la mesa.

Cuando César le dice que ha quedado demostrado que su padre murió por un disparo, el semblante de Octavio cambia. Pero el mexicano va más allá, ¡y agarra la escopeta!

César apunta a Octavio. Es el momento que siempre ha esperado. Le acusa de matar a su padre, pero el empresario intenta disuadirle diciéndole que él no le disparó.

El mexicano no cree nada de lo que Octavio le diga y le pide que le cuente todo lo que pasó aquel día. Fuera del despacho, Mónica y Amanda escuchan, aterradas. Octavio no cuenta detalles... ¡y César dispara!

Cuando Mónica y Amanda consiguen entrar, se temen lo peor. Por suerte, César había disparado hacia el techo, como amenaza, como para desquitarse y no matar al padre de su mujer. ¿Hasta dónde será capaz de llegar por su venganza?