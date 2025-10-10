Mejores momentos | Capítulo 31
La imprudencia de César desata la furia de la comandante Serrano: “Ha arruinado toda la operación”
Su vídeo dedicado a Saúl se ha hecho tan viral que ha llegado a manos de la Guardia Civil.
César intenta por todos los medios más pruebas para demostrar que Octavio es el asesino de su padre tras recibir la noticia que Roberto Hurtado no se suicidó. Y su última jugada ha sido subir un vídeo a redes sociales para Saúl Garza, alentándole de que se entregue y cuente su versión.
El expresidiario huyó durante su permiso de 24 horas en libertad, y la Guardia Civil lo busca desde entonces. El vídeo de César se ha hecho tan viral que, lejos de ayudar, ha provocado que Saúl se esconda aún más.
Esto hace que la comandante Serrano visite a César, furiosa por su idea. “Ha arruinado toda la operación”, le echa en cara la comandante, que no va a dudar en detener a César si se pasa de la raya una vez más.
“No haga nada, o le detendré por obstrucción a la justicia”, le dice la comandante antes de marcharse. Humberto, algo decepcionado, comparte la opinión de Serrano. “Eres demasiado impulsivo, y algún día eso va a ser tu ruina”, le avisa su amigo. ¿Estará actuando bien César, o se está dejando llevar por sus impulsos?
