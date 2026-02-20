¡Visita inesperada! Marisol sorprende a Pablo en su propia casa y hablando con Nieves

Marisol ha sorprendido a toda la familia Salazar con su visita inesperada a Toledo. Con la excusa de visitar a una prima, la antigua secretaria de Pablo en Tarragona ha llegado a la colonia con un objetivo claro: recuperar a Pablo.

Nieves no conoce toda la historia que entrama a su marido y a Marisol. La matriarca de la familia Salazar tuvo cierta preocupación cuando se la encontró en Toledo, ya que su hijo Miguel sufrió mucho por desamor hacia ella.

La sorpresa de Pablo ha sido mayúscula al llegar a casa y ver a las dos juntas. El clima se ha enrarecido con la llegada del patriarca y Marisol ha decidido salir lo antes posible.

Nieves, ingenua de la situación, ha aclarado a Pablo que “quería asegurarme de que dejaba a Miguel en paz”. Por su parte, Marisol le ha aclarado que Miguel, “no es el motivo por el que está aquí”.

¿Descubrirá Nieves el affair de su marido?