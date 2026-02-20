Capítulo 503
¡Visita inesperada! Marisol sorprende a Pablo en su propia casa y hablando con Nieves
Pablo se ha quedado sin palabras al ver a su examante sentada en el sofá de su casa junto a su mujer.
Marisol ha sorprendido a toda la familia Salazar con su visita inesperada a Toledo. Con la excusa de visitar a una prima, la antigua secretaria de Pablo en Tarragona ha llegado a la colonia con un objetivo claro: recuperar a Pablo.
Nieves no conoce toda la historia que entrama a su marido y a Marisol. La matriarca de la familia Salazar tuvo cierta preocupación cuando se la encontró en Toledo, ya que su hijo
La sorpresa de Pablo ha sido mayúscula al llegar a casa y ver a las dos juntas. El clima se ha enrarecido con la llegada del patriarca y Marisol ha decidido salir lo antes posible.
Nieves, ingenua de la situación, ha aclarado a Pablo que “quería asegurarme de que dejaba a Miguel en paz”. Por su parte, Marisol le ha aclarado que Miguel, “no es el motivo por el que está aquí”.
¿Descubrirá Nieves el affair de su marido?
