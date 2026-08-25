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Capítulo 633

Pablo permanece ingresado en el hospital a la espera de conocer los resultados: los dolores son insoportables

El asesor financiero continúa quejándose de los fuertes dolores abdominales que están preocupando a la familia Salazar.

Pablo permanece ingresado en el hospital a la espera de conocer los resultados: los dolores son insoportables

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Tras desmayarse la noche anterior, el patriarca de los Salazar se ha quedado ingresado en el hospital. Miguel ha estado pendiente de su padre, preocupado por el diagnostico.

El asesor financiero ha recibido la visita de Damián, que le ha ofrecido todo su apoyo y le ha deseado una rápida recuperación, aunque parece algo más importante de lo que pensaban.

Cuando Damián se ha marchado, Pablo ha intentado colocarse mejor en la cama, pero ese pequeño esfuerzo le ha provocado un gran dolor en el abdomen.

Miguel ha llamado a la enfermera de inmediato para adelantar los calmantes. ¿Cuál será el diagnostico de Pablo?

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Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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