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Capítulo 522

Gabriel cede al chantaje de Beatriz, pero la hace una advertencia: “No pienso hacerte más favores”

El empresario ha sucumbido a las amenazas de su exmujer y le ha facilitado todo lo que necesita para trabajar en la casa cuna.

Gabriel cede al chantaje de Beatriz, pero la hace una advertencia: “No pienso hacerte más favores”

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Marta García
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Gabriel le ha entregado a regañadientes las referencias para que Beatriz pueda entrar a la Casa cuna… eso sí, ¡falsificadas, claro! Pero el De la Reina no cree que les descubran.

Además, Gabriel le ha advertido a Beatriz: “No le crees problemas a Begoña”.

La novia de Álvaro ha empezado a vacilar a Gabriel y él le ha dejado claro que le pagará el dinero que le debe, pero… ¡no piensa hacerle más favores!

Así, la conversación ha ido subiendo de tono y Beatriz le ha dejado claro que debe seguir cumpliendo con sus condiciones si quiere que pronto se vuelva a Méjico. Está claro que ella es quien domina la situación y El De la Reina está más que nunca contra las cuerdas.

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