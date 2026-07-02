Capítulo 595
Miguel se lanza y se declara a Claudia, pero ella... ¡cambia de tema!
El doctor vuelve a pedirle otra cita y se acaba lanzando a confesarle todos sus sentimientos.
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Miguel por fin ha admitido que le gusta Claudia y tras una primera negativa, el doctor ha vuelto a pedirle una segunda cita a la sobrina de Manuela.
Y esta vez… ¡Claudia ha aceptado! Así, en el descanso ambos han cogido la bici de Miguel y se han ido al campo para disfrutar de un rico picnic.
Allí, el doctor no ha podido más y se ha lanzado a hablar sobre el amor y luego le ha confesado a Claudia que... ¡está enamorado de ella!
Sin embargo, ella se ha cambiado de tema. ¡Se ha sentido muy incómoda con esta conversación! ¿Será que ella también siente lo mismo por él?
La sobrina de Manuela le ha dicho al doctor Salazar que ya es hora de irse y luego se ha hecho un pequeño corte en la mano. ¡Menudo desastre de cita!
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