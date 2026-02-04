Miguel se declara a Marisol y ella le rechaza: “Estoy enamorada de otra persona”

Marisol ha llegado a la colonia en busca de Pablo Salazar, con el que tuvo una aventura…hace no tanto tiempo. Y aunque él la haya rechazado después de que ella haya llegado a Toledo, la secretaria sigue enamorada de él.

Salazar le ha dejado claro que es un hombre casado y que no van a verse más, pero… ella le sigue queriendo. Además, Pablo sabe que Marisol tiene confundido a su hijo y es que ella desde siempre ha sido su amor platónico.

Así, Miguel ha decidido declararse, pero, no ha sido correspondido. Y Marisol le ha confesado, para evitar que Miguel se hiciera ilusiones, que está enamorada de otra persona. Pero ha evitado dar más detalles.

Miguel se ha quedado completamente decepcionado y no encuentra consuelo… ¡no quiere saber nada de ninguna otra!

Así ha lamentado ser tan directo y se ha levantado de la mesa dejando a Marisol ahí plantada. ¿Se enterará el hijo de Salazar de que el verdadero objetivo de Marisol es su padre?