Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 491

Miguel se declara a Marisol y ella le rechaza: “Estoy enamorada de otra persona”

Marisol se sincera con Miguel, pero no le cuenta nada de su aventura con su padre.

Miguel se declara a Marisol y ella le rechaza: “Estoy enamorada de otra persona”

Publicidad

Marisol ha llegado a la colonia en busca de Pablo Salazar, con el que tuvo una aventura…hace no tanto tiempo. Y aunque él la haya rechazado después de que ella haya llegado a Toledo, la secretaria sigue enamorada de él.

Salazar le ha dejado claro que es un hombre casado y que no van a verse más, pero… ella le sigue queriendo. Además, Pablo sabe que Marisol tiene confundido a su hijo y es que ella desde siempre ha sido su amor platónico.

Así, Miguel ha decidido declararse, pero, no ha sido correspondido. Y Marisol le ha confesado, para evitar que Miguel se hiciera ilusiones, que está enamorada de otra persona. Pero ha evitado dar más detalles.

Miguel se ha quedado completamente decepcionado y no encuentra consuelo… ¡no quiere saber nada de ninguna otra!

Así ha lamentado ser tan directo y se ha levantado de la mesa dejando a Marisol ahí plantada. ¿Se enterará el hijo de Salazar de que el verdadero objetivo de Marisol es su padre?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Miguel se declara a Marisol y ella le rechaza: “Estoy enamorada de otra persona”

Miguel se declara a Marisol y ella le rechaza: “Estoy enamorada de otra persona”

Valentina escapa de la tienda… ¡Al ver a Rodrigo entrar!

Valentina escapa de la tienda… ¡Al ver a Rodrigo entrar!

Marisol trata de recuperar a Pablo, pero él pone tierra de por m

Marisol trata de recuperar a Pablo, pero él pone tierra de por medio:” No vamos a vernos más”

Gabriel pone fin a su aventura con María: “No quiero saber nada de ti”
Capítulo 491

Gabriel pone fin a su aventura con María: “No quiero saber nada de ti”

“Si te tengo, no podré criarte”: Ifakat aborta y paga el precio de quedarse con los Korhan
Capítulo 73

“Si te tengo, no podré criarte”: Ifakat aborta y paga el precio de quedarse con los Korhan

¿Quién es Alberto Lozano? Así es el actor que da vida a Eduardo, el nuevo chófer en Sueños de libertad
Nuevos personajes

¿Quién es Alberto Lozano? Así es el actor que da vida a Eduardo, el nuevo chófer en Sueños de libertad

El actor ha desarrollado gran parte de su carrera en televisión. Ahora aterriza en Sueños de libertad dando vida a Eduardo, el nuevo chófer de casa de los De la Reina.

Tayyar y Mezide
¿Los reconoces?

Los actores de Fidan y Nadim en En tierra lejana ya interpretaron a los villanos Mezide y Tayyar en Una nueva vida

La nueva ficción turca enfrenta a dos actores que fueron una pareja televisiva en Una nueva vida.

Ferdi

¡Adiós al alma de las urgencias! Ferdi deja el hospital por un triste motivo familiar

Evren acepta que su historia con Bahar ha ter

Evren acepta que su historia con Bahar ha terminado: “El amor ha cambiado de dirección”

Uras se instala en la mansión con Maral ya como su esposa: ¡Seren y Bahar, en shock!

Uras se instala en la mansión con Maral ya como su esposa: ¡Seren y Bahar, en shock!

Publicidad