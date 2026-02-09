Antena3
Capítulo 494

Miguel Salazar descubre un nuevo medicamento que podría salvar la vida de Juanito en una carrera contrarreloj

El hijo de Pablo Salazar ha investigado y cree que un nuevo avance podría ser la clave para salvar al bebé.

Juanito sigue muy grave. Tras descartar la meningitis, Luz y Miguel creen que el pequeño podría padecer encefalitis y consideran que solo subiendo el nivel de corticoides su salud podría mejorar, pero eso también implica mucho riego en el bebé.

Begoña, desesperada, decide que lo mejor es bautizar al pequeño por lo que pueda pasar y los padrinos son Andrés y Julia.

Pero, de repente todo cambia cuando Miguel se presenta en casa de los De la Reina con una posible solución. Tras investigar, ha encontrado unos nuevos corticoides que tienen un mejor resultado y que apenas dejan secuelas.

Además, el joven tiene esos corticoides, ¡los han enviado desde un laboratorio desde Suzia! Está convencido que con este medicamento podrán reducir la inflamación cerebral del bebé.

Begoña respira aliviada y abraza a Miguel con emoción mientras le dice a s hijo que se va a poner bien. ¿Conseguirá Miguel salvar la vida de su hijo?

