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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Miguel pide a Pablo que vuelva a casa

El hijo mayor de los Salazar queda devastado cuando Nieves confiese que echa de menos a su marido.

Miguel pide a Pablo que vuelva a casa

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad

Digna dará una segunda oportunidad a Paula, pero advertirá que deberá alejarse del hijo de Damián.

Además, Tasio se verá obligado a reconciliarse con Carmen y zanjar su relación con la asistenta. ¿Será definitiva esta vez?

Mientras tanto… ¡Nieves confesará a Miguel que echa de menos a Pablo! Esta revelación dejará tocado al médico, que tendrá un acercamiento con su padre…¡y le pedirá que vuelva a casa!

En otro orden de cosas, a Gabriel le decepcionará saber que Julia ha perdonado a Damián, ¡y tratará de manipularla de nuevo! ¿Lo conseguirá?

Sin embargo, el fundador de La Industrial se enfrentará duramente a su sobrino y le dejará claro que algún día perderá todo lo que ha arrebatado a su familia.

Finalmente, Marta seguirá detrás de cada pista que la lleve a encontrar a Fina y Darío jugará un papel importante cuando le dé un importante contacto. ¿De quién se tratará?

¡Descúbrelo todo adelantándote a la emisión de Sueños de libertad en atresplayer!

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