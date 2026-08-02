Alba Brunet se sincera tras la llegada de Bianca a Sueños de libertad: “Quiere recuperar a Fina”

¡Bianca ha llegado a Sueños de libertad pisando fuerte! La que fue pareja de Fina durante su etapa en Argentina se presentó por sorpresa en Toledo y dejó en shock a la fotógrafa y a los fans de la serie más vista de la televisión.

La inesperada aparición de la argentina en la colonia también ha puesto patas arriba la vida de Marta, que, desde que conoció la existencia de esta misteriosa mujer, no ha podido evitar sentirse vulnerable.

Sin embargo, Fina le ha dejado claro que su relación con Bianca quedó en el pasado y ha reafirmado el amor que siente por la hija de Damián. Aunque la fotógrafa ya ha superado su relación con la pintora... ¿habrá Bianca pasado también página o sigue enamorada?

Hemos hablado con Alba Brunet, la actriz que da vida al personaje de Fina en Sueños de libertad, y se ha sincerado sobre lo que va a suponer para su personaje y para #Mafin la presencia de Bianca. ¡Descúbrelo!

“Va a ser bonito ver a una Marta vulnerable”

Tal y como ya hemos podido comprobar, Alba Brunet asegura que “Bianca viene pisando fuerte”. Además, destaca que está siendo muy bonito poder trabajar con Carolina Román, la actriz que da vida a la pintora en la serie más vista de la televisión.

Si hay algo por lo que destaca Bianca es por ser una persona muy luchadora por aquello que quiere y la argentina tiene un claro objetivo, revela la actriz mallorquina: “Quiere recuperar a Fina”.

Sin embargo, la intérprete confiesa que va a ser bonito ver a una Marta vulnerable. La hija de Damián siempre se ha caracterizado por ser una mujer fuerte y segura de sí misma, pero Bianca será su talón de Aquiles: “Va a suponer un cambio en Marta muy bonito de descubrir, incluso para Fina”.

Dale al play para disfrutar del vídeo al completo y descubre todo sobre Sueños de libertad de lunes a viernes a las 15:45 en Antena 3. ¡O adelántate a su emisión con atresplayer!

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