Marta y Fina vuelven a creer en el destino después de su primera noche juntas: “Quiero pasar mi vida contigo”

¡Hacía tiempo que en Sueños de libertad no veíamos un despertar tan romántico! Después de un emotivo reencuentro y una necesaria charla en el despacho, las jóvenes han decidido pasar su primera noche juntas en la casita del monte.

Marta y Fina han aprovechado este momento de intimidad para sincerarse sobre el tiempo que pasaron separadas: “Fue muy duro y me sentí muy sola, pero luego me di cuenta de que también podía empezar de cero” ha confesado Fina, que también se ha interesado por la vida de su pareja en Toledo.

Sin embargo, las noticias de la hija de Damián no han sido las mejores: “La perfumera ya no nos pertenece”, ha respondido sin tapujos para darle todo lujo de detalles sobre este duro varapalo para la familia: “Gabriel utilizó mi diario para chantajear a mi padre y quedarse con sus acciones”.

Pelayo también ha sido el punto del día en esa charla mañanera: “Caí en un pozo de tristeza del que me resultó muy difícil salir”, ha confesado Marta, que ha continuado diciendo que le convenció de Fina le había abandonado.

No obstante, ni siquiera el fantasma del exmarido de la De la Reina ha conseguido empañar este bonito madrugar en el que han vuelto a creer en el destino, después de meses con el corazón roto: “Quiero pasar mi vida contigo”. ¡Qué ganas teníamos de verlas juntas de nuevo!

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