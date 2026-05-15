Capítulo 561
Digna, emocionada con la vuelta de Fina: “Te he echado tanto de menos”
La matriarca de los Merino-De la Reina se ha quedado en shock al reencontrarse con la joven.
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El regreso de Fina está desencadenado los reencuentros más emotivos de la ficción que triunfa en las tardes de Antena 3. Esta tarde, la joven ha podido volver a abrazar a Digna, a la que considera una madre, y juntas han protagonizado un conmovedor momento.
La mujer de Damián se ha asustado al ver a Marta en el salón, ya que debería estar cogiendo un vuelo rumbo a Argentina; lo que no se esperaba era que… ¡Fina ya había llegado a Toledo!
La matriarca de los Merino-De la Reina ha quedado en shock cuando ha visto aparecer a la joven por la puerta de su casa: “Te he echado tanto de menos”, ha confesado mientras corría a abrazarla.
“Me he pasado meses pensado que te había fallado”: Llegado el momento de ponerse al día tras meses fuera de España, Digna ha querido indagar sobre su historia con Pelayo, pero Fina se ha mostrado reticente a contarle la verdad del calvario por el que pasó.
En otro orden de cosas, Fina también se ha preocupado por la oscura realidad que escondía Don Pedro: “Por suerte, ahora estoy con un hombre bueno de verdad”, ha exclamado Digna.
No obstante, la peor de las noticias ha llegado cuando Fina ha confesado sus ganas de volver a ver a Carmen. La cara de Digna ha cambiado por completo y no le ha quedado más remedio que contarle que la sevillana se ha marchado de la casa: “Parece que su matrimonio no va muy bien”.
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