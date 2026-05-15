Digna, emocionada con la vuelta de Fina: “Te he echado tanto de menos”

El regreso de Fina está desencadenado los reencuentros más emotivos de la ficción que triunfa en las tardes de Antena 3. Esta tarde, la joven ha podido volver a abrazar a Digna, a la que considera una madre, y juntas han protagonizado un conmovedor momento.

La mujer de Damián se ha asustado al ver a Marta en el salón, ya que debería estar cogiendo un vuelo rumbo a Argentina; lo que no se esperaba era que… ¡Fina ya había llegado a Toledo!

La matriarca de los Merino-De la Reina ha quedado en shock cuando ha visto aparecer a la joven por la puerta de su casa: “Te he echado tanto de menos”, ha confesado mientras corría a abrazarla.

“Me he pasado meses pensado que te había fallado”: Llegado el momento de ponerse al día tras meses fuera de España, Digna ha querido indagar sobre su historia con Pelayo, pero Fina se ha mostrado reticente a contarle la verdad del calvario por el que pasó.

En otro orden de cosas, Fina también se ha preocupado por la oscura realidad que escondía Don Pedro: “Por suerte, ahora estoy con un hombre bueno de verdad”, ha exclamado Digna.

No obstante, la peor de las noticias ha llegado cuando Fina ha confesado sus ganas de volver a ver a Carmen. La cara de Digna ha cambiado por completo y no le ha quedado más remedio que contarle que la sevillana se ha marchado de la casa: “Parece que su matrimonio no va muy bien”.

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