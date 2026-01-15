Antena3
Capítulo 477

Marta y Cloe sellan su relación con un beso: "Me has recordado que me queda vida por vivir y cosas por descubrir"

Marta se lanza a besar a Cloe y disfrutar con ella después de todo lo que ha pasado.

Marta y Cloe

Marta está muy disgustada por todo lo que está pasando en la empresa: su padre ha tenido que vender su parte de acciones para evitar que Gabriel aireara su diario con todo lo que ella contaba sobre su orientación sexual.

Además, también ha amenazado a Cloe con provocar su despido y también exponerla públicamente, por lo que ambas están bastante desanimadas. Pero le ha dejado claro: "Estoy de tu lado, y del de tu padre, lo que os han hecho es horrible".

No obstante, De la Reina ha buscado consuelo en Cloe, e inesperadamente, han mantenido una sincera conversación sobre dejarse llevar: "Contigo me quedan cosas por descubrir".

Ambas han desatado la pasión y se han dado un profundo beso en el despacho... ¿Es el inicio de algo entre ellas?

Marta y Cloe

