Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina descubre que Cloe y Marta fueron pareja

La francesa sigue triste por el regreso de Fina y, sobre todo, por su sentimiento de culpa.

Fina descubre que Cloe y Marta fueron pareja

Publicidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Beatriz seguirá empeñada en que Gabriel confiese que entre ellos sigue habiendo pasión, pero el director lo negará rotundamente.¿Será cierto que no siente nada por ella?

Además, Nieves seguirá preocupada por la presencia de Don Agustín, que llamará a Luz para seguir indagando sobre la muerte de su padre. ¿Terminará descubriendo el secreto de la enfermera?

En otro orden de cosas, el fantasma de Rodrigo seguirá atormentando a Valentina, que se mostrará esquiva con Andrés. ¿Podrá la pareja superar este bache?

Mientras, Gorito será detenido como el principal sospechoso del robo de los camiones, una noticia que dejará preocupada a Beatriz. Sin embargo, Álvaro seguirá recriminando a su pareja que es la amante de Gabriel.

Finalmente, Fina se reencontrará con Claudia y tendrá un acercamiento con Cloe en el que descubrirá que la francesa y Marta fueron mucho más que amigas. ¿Cómo le sentará a la joven este hallazgo?

Descubre todas las respuestas adelantándote a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Fina descubre que Cloe y Marta fueron pareja

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina descubre que Cloe y Marta fueron pareja

Así es el emotivo making of de la despedida de Candela Cruz

Disfruta del emotivo making of de la última secuencia de Candela Cruz en Sueños de libertad: “Carmen es vuestra para siempre”

Kaya y Zerrin planean casarse en secreto mientras Alya les advierte del peligro de muerte que corren

Kaya y Zerrin planean casarse en secreto mientras Alya les advierte del peligro de muerte que corren

Así se grabó el reencuentro entre Marta y Fina en Sueños de libertad: "Había muchas expectativas en esta escena"
Making of

Así se grabó el reencuentro entre Marta y Fina en Sueños de libertad: "Había muchas expectativas con esta escena"

Marta y Fina en Sueños de libertad
Resumen

Capítulo 561 de Sueños de libertad; 15 de mayo: Un esperado reencuentro y un despido que lo cambiará todo para siempre

Álvaro y Beatriz discuten
Capítulo 561

Álvaro reprocha a Beatriz haberse acostado con Gabriel y ella lo amenaza con su pasado: "No vayas a terminar condenado a garrote"

La expareja ha protagonizado una fuerte discusión marcada por duros reproches.

Digna se reencuentra con Fina
Capítulo 561

Digna, emocionada con la vuelta de Fina: “Te he echado tanto de menos”

La matriarca de los Merino-De la Reina se ha quedado en shock al reencontrarse con la joven.

Paula es despedida

Digna despide a Paula en plena crisis por la marcha de Carmen: “Esta tarde abandonarás la casa”

Marta y Fina vuelven a creer en el destino

Marta y Fina vuelven a creer en el destino después de su primera noche juntas: “Quiero pasar mi vida contigo”

Marta y Fina pasan su primera noche juntas en la casa de los montes

Marta y Fina pasan la noche juntas en la casa de los montes: “Mi hogar está donde estés tú”

Publicidad