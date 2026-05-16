Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina descubre que Cloe y Marta fueron pareja

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Beatriz seguirá empeñada en que Gabriel confiese que entre ellos sigue habiendo pasión, pero el director lo negará rotundamente.¿Será cierto que no siente nada por ella?

Además, Nieves seguirá preocupada por la presencia de Don Agustín, que llamará a Luz para seguir indagando sobre la muerte de su padre. ¿Terminará descubriendo el secreto de la enfermera?

En otro orden de cosas, el fantasma de Rodrigo seguirá atormentando a Valentina, que se mostrará esquiva con Andrés. ¿Podrá la pareja superar este bache?

Mientras, Gorito será detenido como el principal sospechoso del robo de los camiones, una noticia que dejará preocupada a Beatriz. Sin embargo, Álvaro seguirá recriminando a su pareja que es la amante de Gabriel.

Finalmente, Fina se reencontrará con Claudia y tendrá un acercamiento con Cloe en el que descubrirá que la francesa y Marta fueron mucho más que amigas. ¿Cómo le sentará a la joven este hallazgo?

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