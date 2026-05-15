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Capítulo 561

Álvaro reprocha a Beatriz haberse acostado con Gabriel y ella lo amenaza con su pasado: "No vayas a terminar condenado a garrote"

La expareja ha protagonizado una fuerte discusión marcada por duros reproches.

Álvaro y Beatriz discuten

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¡Álvaro y Beatriz están al límite! Hace unos meses, la expareja llegó a Toledo dispuestos a chantajear a Gabriel, pero no contaban con que… ¡Beatriz terminaría volviéndose a enamorar de él!

Desde que la joven se internó en su casa, ha vuelto a saltar la chispa entre ellos y Álvaro los descubrió “con las manos en la masa”. No ha dudado en recriminárselo a su novia cuando se ha encontrado con ella: "Sé que te has acostado con él, lo vi con mis propios ojos".

Sin embargo, la respuesta de la niñera le ha dejado sin palabras: “Que te quede claro que entre tú y yo no hay nada”. Esta dolorosa confesión ha llenado de celos al joven, que ha comenzado una fuerte discusión: “Si estoy en esta maldita ciudad es por ti”.

Estos duros reproches han dado paso a amenazas aún más graves. Mientras que Álvaro se ha jurado contarle a Gabriel la verdad, Beatriz le ha advertido que está dispuesta a confesar los crímenes que lleva a sus espaldas: el de Doña Úrsula, el de Pelayo y el robo de los camiones: “No vayas a terminar condenado a garrote”, ha ironizado. ¿Cumplirá Beatriz sus amenazas?

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