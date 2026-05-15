Capítulo 561 de Sueños de libertad; 15 de mayo: Un esperado reencuentro y un despido que lo cambiará todo para siempre

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

¡Por fin! Fina ha vuelto y su regreso no ha dejado a nadie indiferente. El reencuentro con Marta ha devuelto la esperanza a una relación que siempre lucha contra viento y marea. Además, no ha sido el único reencuentro, ya que también ha vuelto a ver a Digna.

La estancia de Paula en la casa familiar ha llegado a su fin de la peor manera posible. Tras descubrirse su aventura con Tasio y cómo esto provocó la dolorosa marcha de Carmen, Digna ha tomado una decisión irrevocable: su despido inmediato.

Damián, muy severo, no ha dudado en recriminarle a Tasio su actitud. El patriarca lamenta profundamente haberle dado a Paula una segunda oportunidad cuando ya la echaron en el pasado.

Por otro lado, Valentina ha admitido que su incapacidad para abrirse con Andrés tiene un culpable: el recuerdo de Rodrigo. El trauma de lo que sufrió con él ha vuelto para paralizarla justo cuando intentaba buscar la felicidad.

Mientras tanto, Nieves ha decidido poner rumbo a Tarragona alejándose de sus hijos y de los conflictos familiares. ¿Cuál es el verdadero motivo de esta decisión?

Además, Cloe ha ido corriendo a avisar a Digna de una noticia muy importante: la visita del Sr.Brossard, que se ha enterado de todos los movimientos y viene de camino a la fábrica dispuesto a todo.

Paralelamente, el enfrentamiento entre Álvaro y Beatriz ha llegado a un punto de no retorno. Álvaro, herido tras saber que ella se ha acostado con Gabriel, se niega a marcharse sin antes cumplir una amenaza. ¿De qué se trata?

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