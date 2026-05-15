Así se grabó el reencuentro entre Marta y Fina en Sueños de libertad: "Había muchas expectativas con esta escena"
Nos colamos en el making of de unas de los momentos más esperados de la serie más vista de la televisión: el reencuentro entre nuestras #Mafin.
Llevábamos mucho tiempo esperándolo y por fin se ha hecho realidad. Marta y Fina han vuelto a verse en un reencuentro cargado de emoción, lágrimas y mucho amor.
Tras muchos meses marcados por la incertidumbre de nos saber el paradero de Fina y si se encontraba bien, la fotógrafa por fin ha vuelto de Argentina protagonizando con Marta un inolvidable momento que, sin duda, ya formar parte de la historia imborrable de Sueños de libertad.
Un reencuentro que ha terminado con un abrazo y en beso entre Marta y Fina y del que Cloe ha sido testigo de todo.
Un momento del que también nosotros queríamos ser testigos. Así, nos colamos en el rodaje de esta secuencia y hablamos con sus protagonistas: Marta Bemolmente, Alba Brunet y Antea Rodríguez.
"Es el dolor y la alegría al mismo tiempo"
Antea Rodríguez, cuyo personaje estaba allí en el momento que Marta y Fina volvieron a verse, nos confiesa que, para la francesa, ha sido un momento complicado. Por un lado, siente un gran dolor porque ella sigue muy enamorada de Marta, pero, otro lado, está feliz porque por fin se haya reencontrado con el amor de su vida.
Y es que para ella es una sensación muy extraña porque es una contradicción interna muy grande: "Es el dolor y la alegría al mismo tiempo", dice, pero reconoce que ha sido muy bonito de grabar.
"Estamos muy ilusionadas de volver a trabajar juntas"
Por su parte, Marta Belmonte y Alba Brunet nos han confesado que habría una gran responsabilidad y expectativa con esta escena. Había nervios y emoción y para Alba Brunet es cómo si hubiera pasado mucho tiempo, pero a la vez como si no se hubiese ido.
Ambas actrices tenían muchas ganas de que Marta y Fina volvieran a verse. "Estamos muy ilusionadas de volver a grabar juntas y de ese reencuentro después de todo lo que ha pasado", nos ha confesado la actriz que interpreta a Fina.
Lo que está claro que es comienza un nuevo capítulo en la historia de Marta y Fina y no podemos tener más ganas de saber cómo continúa la relación de nuestras #Mafin, esta historia que nos tiene totalmente atrapados en Sueños de libertad, cada tarde, en Antena 3.
