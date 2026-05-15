Alba Brunet regresa a Sueños de libertad con una Fina más fuerte y renovada

Fina Valero ha vuelto a Toledo después del chantaje de Pelayo y de meses lejos de Marta. Su regreso reabre una historia que sigue muy viva y que promete nuevas emociones para las #Mafin.

Alba Brunet asegura que volver al rodaje ha sido como volver a casa. La actriz retoma su papel con ilusión, una Fina diferente, más segura de sí misma y con muchas ganas de recuperar el tiempo perdido.