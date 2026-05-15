¡Por fin! Marta y Fina se reencuentran tras meses separadas: “Ya estoy aquí, mi amor”

Han sido meses duros para Marta y Fina, pero la espera ya se ha terminado: ¡por fin las hemos visto de nuevo juntas!

Marta, tras conocer que su amada había estado muy enferma en Argentina y después de tener una horrible pesadilla, se ha mostrado dispuesta a marcharse de Toledo y cruzar el océano para buscar a Fina, ¡pero no ha hecho falta!

Y es que, después de que Marta y Cloe se despidieran en el despacho, la francesa estaba saliendo de la colonia cuando se ha encontrado a una mujer preguntando por “Doña Marta de la Reina”…¡y esa mujer era Serafina Valero!

La inconfundible voz de la joven ha llegado a los oídos de Marta, que ha salido del despacho apresurada por saber si estaba volviendo a ser presa de su imaginación, o si esta vez todo era real.

La hija de Damián se ha quedado inmóvil volver a tener enfrente al amor de su vida con un look más renovado, y finalmente ha corrido a sus brazos: “Ya estoy aquí, mi amor”, le ha reconfortado Fina.

Aún con los nervios a flor de piel, Marta le ha confesado que estaba a punto de coger un vuelo dirección Buenos Aires: “No podía más con la incertidumbre de no saber nada de ti”.

Fina, ante la preocupación de Marta, le ha dejado claro que se encuentra bien: “Estaba al otro lado del mundo leyendo tu carta”, han sido sus últimas palabras antes de fundirse en un tierno beso que, por fin, se ha hecho realidad. ¡#Mafin ha vuelto!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas