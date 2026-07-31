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Capítulo 616

Las quejas por la baja calidad de los perfumes reformulados ponen en jaque el prestigio de Perfumerías De la Reina

Digna ha recibido una alarmante llamada de una poderosa duquesa, que critica la baja fijación y calidad de los perfumes.

Las quejas por la baja calidad de los perfumes reformulados ponen en jaque el prestigio de Perfumerías De la Reina

Las quejas por la baja calidad de los perfumes reformulados ponen en jaque el prestigio de Perfumerías De la Reina

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Parece ser que Marta y Digna no han sido las únicas en notar que los perfumes reformulados han perdido su intensidad y su duración… ¡las quejas no han tardado en llegar!

Entre todas ellas, ha sido la de la duquesa de Valdezarza, una clienta tan poderosa como habitual, la que ha hecho saltar las alarmas entre los De la Reina.

Una llamada ha interrumpido la conversación de Pablo y Digna, quien se ha quedado de piedra al descubrir que al otro lado del teléfono se encontraba la mismísima duquesa, indignada por la baja calidad de los perfumes.

La matriarca de los Merino ha tratado de tranquilizarla, pero en ese momento ha entrado Gabriel, que le ha arrebatado el teléfono a Digna para contestarla de la peor forma: “Quizá el problema no lo tienen los perfumes”.

Aunque el director se ha disculpado rápidamente con ella, claro está que la reformulación de los perfumes amenaza con arrebatar a la empresa de los De la Reina el prestigio que llevan años ganándose. ¿Podrán solucionarlo?

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