Marisol, rota de dolor, se enfrenta a Pablo tras su aborto: “Te odio"

Marisol está destrozada después de perder al bebé que estaba esperando junto a Pablo.

La joven se recupera en el dispensario cuando el patriarca de los Salazar va a visitarla.

Nada más verlo, Marisol le reprocha que seguro que debe estar encantado con lo que ha pasado porque él no deseaba a ese hijo.

Pablo le responde que ese bebé no llegó en un buen momento, pero que él no quería este triste final para él: “Ese niño también era mi hijo”, le dice.

El empresario sigue con sus argumentos explicándole que él quería a ese bebé y por eso estaba dispuesto a reconocerlo y a darle sus apellidos, pero a Marisol ya de nada le sirven sus pablaras.

“Te odio”, le dice Mariol rota de dolor y le asegura a Pablo que en cuanto se recupere, se alejará para siempre de su vida porque no va a darle el gusto de que la sigue humillando. ¿Qué hará el marido de Nieves?

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