Capítulo 610
Marisol, rota de dolor, se enfrenta a Pablo tras su aborto: “Te odio"
Pablo va a visitar a la joven tras enterarse de la pérdida del hijo que estaban esperando.
Publicidad
Marisol está destrozada después de perder al bebé que estaba esperando junto a Pablo.
La joven se recupera en el dispensario cuando el patriarca de los Salazar va a visitarla.
Nada más verlo, Marisol le reprocha que seguro que debe estar encantado con lo que ha pasado porque él no deseaba a ese hijo.
Pablo le responde que ese bebé no llegó en un buen momento, pero que él no quería este triste final para él: “Ese niño también era mi hijo”, le dice.
El empresario sigue con sus argumentos explicándole que él quería a ese bebé y por eso estaba dispuesto a reconocerlo y a darle sus apellidos, pero a Marisol ya de nada le sirven sus pablaras.
“Te odio”, le dice Mariol rota de dolor y le asegura a Pablo que en cuanto se recupere, se alejará para siempre de su vida porque no va a darle el gusto de que la sigue humillando. ¿Qué hará el marido de Nieves?
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad