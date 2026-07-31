¡Se acabó el juego! La confesión de Sadik obliga a la Gran Señora a huir en el próximo capítulo

El próximo capítulo de Una nueva vida dará un giro cuando Sadik decida contárselo todo a Abidin desde prisión. El hombre le revelará que fue él quien contrató al enfermero que acabó con la vida de Aysen, pero también señalará a la verdadera responsable de todo.

"La Gran Señora dio la orden", le confesará, dejando a Abidin destrozado al descubrir que su madre estuvo detrás del crimen. Mientras tanto, Çiçek comprenderá que ya no tiene escapatoria. Tras enterarse de que Sadik ha hablado, decidirá huir cuanto antes con Karam.

Sin embargo, su plan no será tan sencillo. Suna descubrirá sus intenciones y los enfrentará antes de que puedan escapar. Poco después, Kazım aparecerá y estallará al ver a Karam amenazándola: "¡Suelta a mi hija, psicópata!"

¿Lograrán escapar la Gran Señora y Karam? ¿Cómo reaccionará Abidin tras descubrir quién ordenó la muerte de Aysen?

No te pierdas Una nueva vida, este domingo a las 22:00 horas, en Antena 3. Ya disponible en atresplayer.

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