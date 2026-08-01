El último regalo de Fikriye a Alya antes de morir: "Sigue siempre a tu corazón"

Fikriye sabía que había cosas que no quería seguir dejando para otro momento. Antes de marcharse, llamó a Alya para darle un regalo. Dentro había unos pendientes que había comprado pensando en ella. Sin embargo, nunca se atrevió a dárselos por miedo a que su hija los rechazara.

Alya, emocionada por el detalle, se los puso inmediatamente. Pero el verdadero regalo fueron las palabras de su madre. "Sigue siempre a tu corazón. Deja que él te guíe", le dijo a Alya, sin que ninguna de las dos imaginara que aquel consejo sería el último.

Poco después, Fikriye perdió la vida al recibir un disparo de Halis cuando intentaba impedir que escapara. Murió en brazos de Alya, convirtiendo aquella conversación y aquellos pendientes en el recuerdo más valioso que una madre pudo dejarle a su hija.