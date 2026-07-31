Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 616

Beatriz fracasa en su intento de calmar a Juanito: ¡ahora solo se tranquiliza con Begoña!

La niñera ha desobedecido las órdenes de la enfermera y ha tratado de tranquilizar al bebé sin avisarla.

Beatriz fracasa en su intento de calmar a Juanito: ¡ahora solo se tranquiliza con Begoña!

Beatriz fracasa en su intento de calmar a Juanito: ¡ahora solo se tranquiliza con Begoña!

Publicidad

¡Beatriz está devastada! La niñera sigue sin asimilar que ya no puede pasar más tiempo con Juanito y que debe limitarse a las labores domésticas. Sin embargo, no ha querido darse por rendida y ha intentado calmar al bebé cuando ha comenzado a llorar en mitad de la noche, ¡y sin avisar a Begoña!

Sin embargo, el pequeño De la Reina no se ha calmado hasta que no se ha acurrucado en los brazos de la enfermera, que no ha dudo en reprocharle a Beatriz que no la haya avisado: “Te pedí que si lloraba me avisaras, que no vuelva a ocurrir”.

Beatriz se ha limitado a disculparse y a aceptar que Begoña no quiere que se acerque al pequeño. La joven está perdiendo cada vez más el norte y parece que no dará por perdido a Juanito. ¿Hasta dónde será capaz de llegar?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Capítulo 616 de Sueños de libertad; 31 de julio: Begoña anima a Andrés a luchar por Valentina

Capítulo 616 de Sueños de libertad; 31 de julio: Begoña anima a Andrés a luchar por Valentina

Beatriz fracasa en su intento de calmar a Juanito: ¡ahora solo se tranquiliza con Begoña!

Beatriz fracasa en su intento de calmar a Juanito: ¡ahora solo se tranquiliza con Begoña!

La confesión de Sadik obliga a la Gran Señora a huir en el próximo capítulo

¡Se acabó el juego! La confesión de Sadik obliga a la Gran Señora a huir en el próximo capítulo

“Nuestro camino termina aquí”: Paula da por imposible su amor con Tasio y pone fin a su historia, ¿para siempre?
Capítulo 616

“Nuestro camino termina aquí”: Paula da por imposible su amor por Tasio y pone fin a su historia, ¿para siempre?

Marisol agradece a Damián su ayuda, pero le pide que Pablo no se entere lo sucedido: “No quiero que se sienta culpable”
Capítulo 616

Marisol agradece a Damián su ayuda, pero le pide que Pablo no se entere de lo sucedido: “No quiero que se sienta culpable”

Las quejas por la baja calidad de los perfumes reformulados ponen en jaque el prestigio de Perfumerías De la Reina
Capítulo 616

Las quejas por la baja calidad de los perfumes reformulados ponen en jaque el prestigio de Perfumerías De la Reina

Digna ha recibido una alarmante llamada de una poderosa duquesa, que critica la baja fijación y calidad de los perfumes.

¿Perderá Mine al hijo que espera? Todo se complica en los próximos capítulos de En tierra lejana
Avance

¿Perderá Mine al hijo que espera? Todo se complica en los próximos capítulos de En tierra lejana

Cuando Cihan y Alya están a punto de dar el paso que podría cambiar su historia para siempre, ¡una enfermera los interrumpe! Al mismo tiempo, Mine vive uno de los momentos más angustiosos de su vida: su embarazo corre un grave peligro.

Ni la prisión consiguió separarlos: la conversación de Cihan y Alya que enamora a los fans

Ni la prisión consiguió separarlos: la conversación de Cihan y Alya que enamora a los fans

Candela Cruz nos revela lo que no puede faltar en su bolsa de la playa

Candela Cruz nos revela lo que no puede faltar en su bolsa de la playa este verano

¿Educación consciente, mano dura u horóscopo? Las abuelas de los Vicho, las nuevas enemigas de Mateo

¿Educación consciente, mano dura u horóscopo? Las abuelas de los Vicho, las nuevas enemigas de Mateo

Publicidad