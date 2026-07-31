Beatriz fracasa en su intento de calmar a Juanito: ¡ahora solo se tranquiliza con Begoña!

¡Beatriz está devastada! La niñera sigue sin asimilar que ya no puede pasar más tiempo con Juanito y que debe limitarse a las labores domésticas. Sin embargo, no ha querido darse por rendida y ha intentado calmar al bebé cuando ha comenzado a llorar en mitad de la noche, ¡y sin avisar a Begoña!

Sin embargo, el pequeño De la Reina no se ha calmado hasta que no se ha acurrucado en los brazos de la enfermera, que no ha dudo en reprocharle a Beatriz que no la haya avisado: “Te pedí que si lloraba me avisaras, que no vuelva a ocurrir”.

Beatriz se ha limitado a disculparse y a aceptar que Begoña no quiere que se acerque al pequeño. La joven está perdiendo cada vez más el norte y parece que no dará por perdido a Juanito. ¿Hasta dónde será capaz de llegar?

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