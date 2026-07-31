Resumen
Capítulo 616 de Sueños de libertad; 31 de julio: Begoña anima a Andrés a luchar por Valentina
La enfermera continúa dolida al comprobar que Andrés sigue enamorado de la joven y trata de reconquistarla.
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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…
¡Las quejas ante la baja calidad de los perfumes reformulados no se han hecho esperar!
Sin embargo, Gabriel ha seguido negando la realidad y ha dejado claro que no piensa hacer nada al respecto. ¿Será el fin del prestigio de los De la Reina?
Mientras, Marisol ha querido agradecer a Damián su heroica actuación y le ha prometido que seguirá luchando por sí misma. El De la Reina, a su vez, le ha asegurado que no le contará a Pablo nada de lo ocurrido.
En otro orden de cosas, ¡Claudia está destrozada! La joven no puede asimilar que su relación con Miguel haya terminado y ha decido refugiarse en Valentina, que le ha aconsejado pasar página.
La encargada, además, ha decidido dejar a un lado sus indiferencias con Paula y darle un voto de confianza como dependienta en la tienda. ¿Harán buenas migas las jóvenes?
Finalmente, Begoña ha animado a Andrés a seguir luchando por su amor por Valentina. Sin embargo, la realidad es que la enfermera desea que jamás vuelva a los brazos de la dependienta.
Por su parte, Andrés ha tenido un acercamiento con Valentina en el que le ha dejado claro que quiere volver a su lado. Sin embargo, la joven teme que su pasado con Rodrigo siga haciendo mella. ¿Podrán reconciliarse?
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