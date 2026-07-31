Capítulo 616 de Sueños de libertad; 31 de julio: Begoña anima a Andrés a luchar por Valentina

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

¡Las quejas ante la baja calidad de los perfumes reformulados no se han hecho esperar!

Sin embargo, Gabriel ha seguido negando la realidad y ha dejado claro que no piensa hacer nada al respecto. ¿Será el fin del prestigio de los De la Reina?

Mientras, Marisol ha querido agradecer a Damián su heroica actuación y le ha prometido que seguirá luchando por sí misma. El De la Reina, a su vez, le ha asegurado que no le contará a Pablo nada de lo ocurrido.

En otro orden de cosas, ¡Claudia está destrozada! La joven no puede asimilar que su relación con Miguel haya terminado y ha decido refugiarse en Valentina, que le ha aconsejado pasar página.

La encargada, además, ha decidido dejar a un lado sus indiferencias con Paula y darle un voto de confianza como dependienta en la tienda. ¿Harán buenas migas las jóvenes?

Finalmente, Begoña ha animado a Andrés a seguir luchando por su amor por Valentina. Sin embargo, la realidad es que la enfermera desea que jamás vuelva a los brazos de la dependienta.

Por su parte, Andrés ha tenido un acercamiento con Valentina en el que le ha dejado claro que quiere volver a su lado. Sin embargo, la joven teme que su pasado con Rodrigo siga haciendo mella. ¿Podrán reconciliarse?

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