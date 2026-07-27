Digna acoge a Marisol en casa de los De la Reina: “Si no nos ayudamos entre nosotras mismas, ¿quién lo va a hacer?”

Después de una dura experiencia, Marisol ha aceptado la invitación de Digna para alojarse en su casa mientras se recupera de la pérdida del bebe.

La joven ha llegado a casa de los De la Reina acompañada de Nieves. Digna las ha recibido con los brazos abiertos y dispuesta a ayudar a Marisol en todo lo que necesite.

Ante los esfuerzos de Nieves porque la joven este bien, Marisol ha tenido unas sinceras palabras de agradecimiento, a lo que la enfermera le ha contestado: “Olvida el pasado, lo importante es que te recuperes”

La mujer de Pablo le ha ofrecido estar a su disposición cuando lo necesite y Digna le ha invitado sentirse libre de pedir cualquier cosa. ¿Cómo será la estancia de Marisol en casa en los De la Reina?, ¿conseguirá superar la triste situación?

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