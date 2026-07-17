Pablo sorprende a Marisol con una inesperada decisión: “Voy a reconocerlo es mi hijo y siempre lo será”

Pablo y Nieves habían propuesto una posible solución para su embarazo: adoptar a su bebé.

Sin embargo, a Marisol no le pareció buena idea: Nunca sería capaz de abandonar a su hijo.

Pablo se da cuenta del error y queda con Marisol para pedirle disculpas: “Me arrepiento de habértelo planteado”.

El empresario va más allá y le dice que quiere emendar ese error reconociendo al pequeño: le dará sus apellidos, tendrá una buena educación y tendrá los mismos derechos que sus hermanos.

Pablo le pide que no se marchen muy lejos ya que a él le gustaría estar cerca de su hijo: “Me gustaría ejercer como lo que soy, su padre”.

Marisol se alegra, pero vuelve a pedirle al patriarca de los Salazar que se marche con ella lejos para comenzar una nueva vida juntos, pero Pablo se niega en rotundo. ¿Cómo se lo tomará Nieves cuando descubra la decisión de Pablo?

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