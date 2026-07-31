Marisol agradece a Damián su ayuda, pero le pide que Pablo no se entere de lo sucedido: “No quiero que se sienta culpable”

Después de que Damián evitara que Marisol tomara una terrible decisión, el patriarca de los De la Reina se ha acercado a su cuarto para conocer cómo se encuentra la joven.

“Me siento muy avergonzada”: Marisol ha querido disculparse por lo ocurrido, pero Damián le ha dejado claro que no hay nada que perdonar: “Doy gracias a Dios por haber llegado a tiempo”.

Además, la joven le ha pedido que no le cuente a Pablo nada de lo que sucedió la anterior noche. Y aunque Damián se ha mostrado preocupado por la razón detrás de esta decisión, Marisol no ha querido dar más detalles y se ha limitado a pedirle que le guarde su secreto: “No quiero que Pablo se sienta culpable”. ¿Terminará el Salazar descubriendo lo sucedido?

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