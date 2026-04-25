Laura Rozalén desvela los secretos de la aventura de Marisol y Pablo en Sueños de libertad: “Es una relación idílica”

Laura Rozalén es una de las últimas incorporaciones de Sueños de libertad. La actriz da vida a Marisol, la examante de Pablo Salazar en Tarragona que aterrizó en Toledo para poner patas arriba la vida de la familia Salazar.

Marisol, que también es el amor platónico de Miguel, trabajaba junto a Pablo en un banco de Cataluña. Allí saltó la chispa entre ellos y comenzaron a tener una relación en paralelo a la familia Salazar, hasta que Pablo decidió poner tierra de por medio y mudarse a Toledo para alejarse de ella.

Sin embargo, la joven llegó a la colonia dispuesta a recuperar al amor de su vida y para lograrlo fue contratada como secretaria en La Industrial. A pesar de sus esfuerzos por volver con su amante, la joven terminó por marcharse de Toledo cuando descubrió que Pablo estaba siendo chantajeado por Gabriel y que ella era el motivo de esta amenaza.

“Marisol es pura bondad”

Hemos entrevistado a Laura Rozalén y nos ha contado que está siendo una experiencia increíble y que desde el minuto uno se ha sentido parte de la familia de Sueños de libertad: “Los compañeros y el equipo técnico son maravillosos”.

Además, la intérprete ha destacado que, lejos de lo que pueda parecer, Marisol es pura bondad y lo único que quiere es dar amor. Precisamente, este es uno de los valores de su personaje en los que más se refleja, aunque reconoce que a ella le cuesta menos aceptar un “no”.

La actriz también ha confesado que la relación de Pablo y Marisol fue tan idílica como pasional; es por eso que Marisol sigue tan prendada de él: “No puedo creer que rechace lo que vivimos”.

“No quiere hacer daño a Pablo”

Laura Rozalén también ha destacado que Pablo no es el único de los Salazar que está enamorado de Marisol: la joven es el amor platónico de Miguel, pero no es correspondido: “Nunca llegó a pasar nada, pero él se ilusionó”. Y es que… ¡al médico del dispensario le ha costado aceptar esta negativa!

La llegada de Marisol a la colonia no solo puso en peligro el matrimonio de Pablo, también su futuro en la empresa: cuando Gabriel descubrió esta aventura amorosa, chantajeó al patriarca de los Salazar con chivarse a su mujer.

En ese momento, la joven tomó la decisión de renunciar a todo y marcharse de Toledo para no seguir haciendo daño a Pablo: “Es el mayor gesto de amor hacia él”, revela la actriz. ¿Volverá el destino a cruzar los caminos de Marisol y Pablo? ¿Podrá el directivo reconquistar a Nieves o volverá a interponerse Marisol en el matrionio?

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