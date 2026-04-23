Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta se niega a acudir al entierro de Pelayo

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Damián, dispuesto a echar a Paula al descubrir que la noche anterior salió de la habitación de su hijo Tasio aprovechandola ausencia de Carmen.

Por otro lado, Gabriel descubrirá que Pablo no ha dormido en casa. ¿Lo utilizará en su contra?

Además, Valentina le pedirá a Claudia que intente arreglar las cosas con Mabel. Le dirá que echa mucho de menos la amistad que tenían las tres juntas.

Y Marta seguirá totalmente hundida tras descubrir que Fina la abandonó por culpa de Pelayo. La hija de Damián se arrepentirá de haberse casado con él.

La hermana de Andrés se refugiará en el alcohol para ahogar sus penas y tomará una dura decisión: no acudir al entierro de Pelayo. Marta le dirá a sus familiares que no puede acuddir al entierro de su marido porque se encuentra mal.

Los De la Reina, Darío y doña Clara le darán el último adiós a Pelayo y...¿sin Marta?

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