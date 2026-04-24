Capítulo 547 de Sueños de libertad; 24 de abril: Marta aparece inesperadamente en el funeral de Pelayo

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

¡Damián ha despedido a Paula! El patriarca de los De la Reina ha tomado esta drástica decisión después de pillarla saliendo de la habitación de Tasio. ¿Será este el fin de su affaire?

Mientras tanto, Salva ha intentado acercarse a Claudia para disculparse y pedirle que no se enfade con Mabel. Sin embargo, la joven le ha dejado claro que no quiere saber nada de ellos… ¡y lo ha echado de la tienda!

En otro orden de cosas, Gabriel ha descubierto que Pablo no duerme en su casa y se ha burlado de él, lo que ha provocado un duro enfrentamiento entre ellos. ¿Volverá a reinar la paz en la familia Salazar?

Finalmente, Marta no ha podido contener su furia tras conocer la traición de Pelayo y ha destrozado el altar que había preparado en la casa familiar.

Además, se ha negado a ir al entierro del político, aunque ha terminado acudiendo para acompañar a Doña Clara en su dolor y dedicarle unas últimas palabras.

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