Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 535

Miguel, en shock tras descubrir que la amante de su padre es… ¡Marisol!

El joven escucha una discusión entre sus padres y descubre que su padre le fue infiel a su madre con la mujer de la que él estaba enamorado.

Miguel, en shock tras descubrir que la amante de su padre es… ¡Marisol!

Publicidad

El pequeño de los Salazar está muy disgustado desde que se ha enterado de que su padre le ha sido infiel a su madre con otra mujer.

Sus padres y su hermana no querían contarle que esa mujer es Marisol para evitarle más sufrimiento pues la secretaria de su padre era su amor platónico.

Sin embargo, todo ha cambiado de un momento a otro cuando el joven Salazar ha escuchado sin querer una discusión de sus padres descubriendo que la mujer con la que su padre le ha sido infiel es....¡Marisol!

Pablo y Nieves, que no sabían que su hijo lo estaba escuchando todo, se han quedado de piedra. Miguel ha salido corriendo y sin rumbo. ¿A dónde irá?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña le confiesa a Beatriz que vive atrapada en un matrimonio infeliz

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña le confiesa a Beatriz que vive atrapada en un matrimonio infeliz

Capítulo 535 de Sueños de libertad; 8 de abril: Begoña se derrumba al ver a Andrés y Valentina besándose

Capítulo 535 de Sueños de libertad; 8 de abril: Begoña se derrumba al ver a Andrés y Valentina besándose

Gabriel aparece por sorpresa en la fiesta de bienvenida de Pelayo y se atribuye el éxito de ‘Flor divina'

Gabriel aparece por sorpresa en la fiesta de bienvenida de Pelayo y se atribuye el éxito de ‘Flor divina’

Andrés y Valentina se besan por primera vez ante la atenta mirada de Begoña
Capítulo 535

Andrés y Valentina se besan por primera vez ante la atenta mirada de Begoña

Miguel, en shock tras descubrir que la amante de su padre es… ¡Marisol!
Capítulo 535

Miguel, en shock tras descubrir que la amante de su padre es… ¡Marisol!

Beatriz le confiesa a Álvaro que conoció a Pelayo en México y que tiene miedo de que él ahora la reconozca
Capítulo 535

Beatriz le confiesa a Álvaro que conoció a Pelayo en México y que tiene miedo de que él la reconozca

La mujer de Gabriel está muy preocupada ya que cree que Pelayo podría reconocerla. Se conocieron en México.

3
En tierra lejana | 7 de abril

El momento familiar más tierno entre Cihan, Alya y su hijo que ha dejado a Sadakat fuera de juego

El momento familiar más tierno entre Cihan, Alya y su hijo que ha dejado a Sadakat fuera de juego

Ferit se va de su habitación para que Seyran se quede: el detalle que lo dice todo

Ferit se va de su habitación para que Seyran se quede: el detalle que lo dice todo

9

¿Un nuevo comienzo para ambos? Cihan y Alya se confiesan sus secretos más dolorosos

6

Sadakat intenta abofetear a Alya y Cihan le para los pies con una amenaza

Publicidad