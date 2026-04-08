Miguel, en shock tras descubrir que la amante de su padre es… ¡Marisol!

El pequeño de los Salazar está muy disgustado desde que se ha enterado de que su padre le ha sido infiel a su madre con otra mujer.

Sus padres y su hermana no querían contarle que esa mujer es Marisol para evitarle más sufrimiento pues la secretaria de su padre era su amor platónico.

Sin embargo, todo ha cambiado de un momento a otro cuando el joven Salazar ha escuchado sin querer una discusión de sus padres descubriendo que la mujer con la que su padre le ha sido infiel es....¡Marisol!

Pablo y Nieves, que no sabían que su hijo lo estaba escuchando todo, se han quedado de piedra. Miguel ha salido corriendo y sin rumbo. ¿A dónde irá?