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En tierra lejana | 21 de abril

“Ya no soy la misma”: Alya cierra su historia con Boran para siempre

La complicidad entre la doctora y el líder de los Albora ha llegado a su punto más alto tras compartir confidencias después de un paseo a caballo.

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“Ya no soy la misma”: Alya cierra su historia con Boran para siempre

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Lo que empezó como un regalo para el pequeño ha terminado uniendo a Cihan y Alya de una forma que nadie esperaba. Tras pasear juntos en el mismo caballo, una cercanía que ha hecho saltar chispas, ambos han bajado para llevar al caballo al establo.

Entre risas y puyas por el nombre del niño, al que Alya insiste en llamar Deniz para marcar distancias con el clan, la conversación se ha vuelto muy profunda. Cihan, siempre observador, no ha tardado en darse cuenta de un gran detalle: “Te has quitado el anillo”, ha señalado él.

Alya, por su parte, le ha confirmado que su visita a la tumba no fue en vano: “Me he despedido de Boran. Ya no soy la misma y así evito hacerme daño”. Para ella, el hombre que amó ahora es solo el padre de su hijo.

Aunque Cihan ha intentado defender la memoria de su hermano pidiéndole que no se enfade con él, Alya ha sido tajante: el perdón no borra el engaño. Este paso al frente de la doctora deja el camino libre para lo que Nare ya sospechaba: sin anillo y sin pasado, Alya y Cihan están más cerca que nunca.

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