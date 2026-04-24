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Capítulo 547

Damián estalla y despide a Paula tras verla salir del dormitorio de Tasio: “Recoge tus cosas y márchate”

La joven no se esperaba esta fulminante noticia que la aleja de Tasio y de la casa familiar.

Damián estalla y despide a Paula tras verla salir del dormitorio de Tasio

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Tasio y Paula volvieron a caer en la tentación cuando la joven se coló en la habitación del e inevitablemente se volvieron a besar.

Sin embargo, la asistenta no es consciente de que Damián la vio salir del cuarto; por eso, se ha extrañado cuando este la ha pedido reunirse con ella.

Damián no se ha andado con rodeos y le ha anunciado su despido fulminante: “Quiero que recojas tus cosas y te marches”. Esta noticia ha pillado desprevenida a la joven, que le ha pedido que le explicara la razón de su despido.

El fundador de La Industrial no ha tenido ningún pudor en confesar que ayer la vio saliendo de la habitación de Tasio, una razón más que suficiente para justificar su despido: “Aprovechaste que Carmen está ausente”.

Paula ha pedido a Damián que se apiade de ella, pero el marido de Digna no ha dado su brazo a torcer y le ha recordado que mañana debe recoger sus cosas para marcharse de la casa familiar. ¿Será este el fin de su historia con Tasio?

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