Juanjo Puigcorbé se despide de su personaje en Sueños de libertad: "El final de don Pedro se ha llevado al límite"

El intérprete habla sobre el cambio de don Pedro en Sueños de libertad y cómo ha sido su final.

Juanjo Puigcorbé

Ana Bermejo Lillo
Hablamos con el intérprete Juanjo Puigcorbé en su penúltimo día de rodaje de Sueños de libertad.

En dicho momento, se grababa la muerte de don Pedro Carpena, su personaje, que tantas sombras y luces ha tenido a su paso por la ficción líder de Antena 3.

"Pasó de ser el hombre bueno que llegaba, a lo que ha sido en su última etapa", explicaba el intérprete.

El recorrido de don Pedro por Sueños de libertad ha sido variado, ya que llegó como un gran amigo de Damián para recuperar a su hijo Mateo, y terminó por convertirse en un hombre que murió solo y enfrentado a los que más quería: especialmente a Digna e Irene.

“Si no estuvieras, me volvería loco”: Don Pedro y Digna vuelven a besarse

"Afloró un personaje distinto"

Tras la muerte de Mateo y su primera mujer, se fue agriando hasta transformarse en un manipulador. El personaje "ha hecho un arco muy grande", señalaba Puigcorbé.

La relación Digna, tras la boda, "no sigue para adelante, si no que se estabilizó y fue para atrás". De hecho, cuando Digna descubrió todo lo que había hecho don Pedro, se convirtieron en enemigos. "Hubo una caída a los infiernos de los personajes", comentaba.

Antes de morir, don Pedrodejó a Tasio como director de Perfumerías de la Reina, y logró solucionar su relación con su sobrina Cristina y despedirse de Claudia.

Puigcorbé explica que "está muy agradecido a todos sus compañeros" por todo lo que les ha dado en esta etapa. Y les ha calificado de "cracks". Cierra un personaje con luces y sombras, pero que ha llevado al límite a todos hasta el final.

No te pierdas la entrevista completa de Juanjo Puigcorbé en Sueños de libertad. ¡Hasta siempre don Pedro!

