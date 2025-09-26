David se abre en canal con Julia y acaban dando rienda suelta a su pasión

David ha tocado fondo: su mujer le rechaza cada vez que le ve y ha descubierto que su padre se las ingeniado para parezca que Roberto Hurtado se suicidó en vez de ser asesinado. Y el hombre ya no puede más.

Además, las imágenes que vio de niño en las que su padre metía un cadáver en el maletero del coche no se borran. Por ello, ha decido tomar acción y contárselo por fin a alguien. Y ese alguien no era nada más y nada menos que… ¡Julia!

Sin su mujer al lado, el hombre necesitaba contar el apoyo de alguien cercano, y la mexicana ha sido la elegida. Esta se ha quedado de piedra al escuchar el testimonio, pero ha jurado no decir nada.

David se lo ha agradecido, y, movido por la necesitad de amor y por el cariño que comenzaba a tener a la joven… ¡la ha acabado besando apasionadamente!

¿Qué ocurrirá ahora? ¿Se lo acabará contando Julia a Patricia?