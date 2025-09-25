Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormiguero

Álex González enseña cómo ser irritante: "Ahí se está rifando una hostia"

El actor ha mostrado el lado más irritante que ha tenido que preparar para su último papel.

Álex González enseña cómo ser irritante: "Ahí se está rifando una hostia"

Publicidad

Álex González ha brillado en El Hormiguero con su simpatía y naturalidad. El actor ha compartido anécdotas de su carrera y ha dejado momentos llenos de humor y complicidad con el público.

En esta ocasión, Pablo Motos le ha preguntado por su capacidad para imitar gestos, ya que en su último papel ha hecho de un hermano que se hace pasar por su gemelo y el intérprete ha mostrado el gesto más irritante que ha aprendido en el proceso.

Álex se lo ha hecho al presentador y, entre risas, Pablo ha asegurado que si le hiciesen eso "se rifaría una hostia". ¡No te lo puedes perder!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Álex González enseña cómo ser irritante: "Ahí se está rifando una hostia"

Álex González enseña cómo ser irritante: "Ahí se está rifando una hostia"

Estos son los próximos invitados de El Hormiguero: Carmen Maura, Luis Zahera, Vicente Vallés y Gloria Estefan

Estos son los próximos invitados de El Hormiguero: Carmen Maura, Luis Zahera, Vicente Vallés y Gloria Estefan

Un filósofo aleja a Rosa del bote de 2.170.000 euros en El Rosco

Un filósofo aleja a Rosa del bote de 2.170.000 euros en El Rosco: ¿son suficientes sus 23 aciertos?

El nuevo poema de Manu deja asombrados a los invitados en Pasapalabra
Mejores momentos | 25 de septiembre.

El nuevo poema de Manu deja asombrados a los invitados en Pasapalabra: “Hugo es el boss”

Lucía Jiménez aporta un dato insólito sobre el tema ‘Cruz de navajas’
Mejores momentos | 25 de septiembre

Lucía Jiménez aporta un dato insólito sobre el tema ‘Cruz de navajas’: “Lo compuso Michael Jackson”

Roberto Leal pone a prueba la sinestesia de Rosa: “¿De qué color es Manu?”
Mejores momentos | 25 de septiembre

Roberto Leal pone a prueba la sinestesia de Rosa: “¿De qué color es Manu?”

La concursante ha dado una “clase magistral” explicando que, en su caso, no se manifiesta como una percepción visual sino como una sensación.

Bertín Osborne
Hablamos con él

Bertín Osborne aclara cómo fue su ruptura con Mar Flores: "No me acuerdo si la dejé por teléfono, puedo entender que sea así"

Pilar Vidal habla con Bertín Osborne sobre su familia y sus últimas polémicas. Tras las declaraciones de Mar Flores, conocemos su versión sobre la ruptura.

Camilo Sesto

La familia de Camilo Sesto estalla contra su exrepresentante y su administrador: "Se aprovecharon de él"

Alfonso Villares

La vida de Alfonso Villares tras la denuncia de presunta agresión sexual de Paloma Lago: "Ha recuperado su trabajo como veterinario"

Sartorius

El hermano de Javier Sartorius recuerda al joven que renunció a una vida acomodada por Dios: "Se enamoró de los pobres"

Publicidad