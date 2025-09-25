Álex González enseña cómo ser irritante: "Ahí se está rifando una hostia"

Álex González ha brillado en El Hormiguero con su simpatía y naturalidad. El actor ha compartido anécdotas de su carrera y ha dejado momentos llenos de humor y complicidad con el público.

En esta ocasión, Pablo Motos le ha preguntado por su capacidad para imitar gestos, ya que en su último papel ha hecho de un hermano que se hace pasar por su gemelo y el intérprete ha mostrado el gesto más irritante que ha aprendido en el proceso.

Álex se lo ha hecho al presentador y, entre risas, Pablo ha asegurado que si le hiciesen eso "se rifaría una hostia". ¡No te lo puedes perder!