Julia pierde el control sobre si misma… ¡y acaba besando a David!

Últimamente, el único apoyo de David es Julia, sobre todo después de besarse y que Patricia cerrase todas las puertas ante una posible reconciliación. Por eso, un día más se ha presentado en la casa de la mexicana buscando alguien que le diese un poco de atención.

Nada más llegar, han estado hablando acerca de la situación que están sufriendo por culpa de las protestas en Oramas, en las que incluso… ¡han llegado a agredir a David!

“Ojalá no llevara el maldito apellido Oramas”, ha comentado el primogénito quejándose de su situación. Julia, al escucharlo, ha querido consolarle recordándole lo privilegiado que era y la suerte que había tenido al nacer en una familia con recursos, y entre medias… ¡ha acabado dándole un beso!

David se ha separado al instante: “Creo que te estás confundiendo”, ha mencionado antes de irse atropelladamente. ¿Le contará lo ocurrido a Patricia?