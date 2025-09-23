Don Pedro propone a Tasio como nuevo director de la fábrica... ¡Y Damián se queda sin habla!

Tasio ha ido a visitar a don Pedro a su casa y le ha contado las novedades en la empresa: Marta ha rechazado ser la nueva directora de la fábrica, ya que no se ve capacitada para ello.

Damián ha aparecido para ver a Pedro y los tres han mantenido una tensa conversación. El patriarca de la Reina quiere que don Pedro deje ya su puesto como director. ¡Está muy enfermo!

Don Pedro ha tomado una decisión y se la ha comunicado a ambos en ese mismo momento: quiere que Tasio sea el nuevo director de Perfumerías de la Reina. Es un premio a su lealtad.

¡Damián se ha quedado sin palabras! ¿Es que no confía en su hijo?

"Al final un De la Reina vuelve a ser director", le dice jocoso Pedro a Damián. Carpena redactará su renuncia y también su nombramiento.

¿Qué va a pasar ahora?